Mette F.: Der kommer store ændringer af dansk politi

- Allerede nu må vi sige åbent og ærligt, at politiet er presset. Det er sådan med en citron, at man ikke kan blive ved med at presse den, siger Mette Frederiksen.

Dansk politi har været presset i en årrække, hvor der er for meget overarbejde og for få hænder til at løse de mange opgaver.

Der bruges i dag hænder på blandt andet bevogtningsopgaver og grænsekontrol, som politiet ikke tog sig af før.

Et af problemerne, som politiet peger på, er, at der kun er tid til brandslukning og ikke fri patrulje.

Ifølge politiet mærkes det lokalt, at der er for få folk. Og den vurdering er regeringen enig i.

- Vi kigger på, hvad det er for nogle opgaver, politiet har, og hvordan dansk politi er organiseret.

- Vi er optaget af, at der kommer noget mere politi ud til borgerne, hvor der er behov. Vi kommer til at lægge op til større forandringer for dansk politi, siger Mette Frederiksen.

Den udmelding kommer dagen efter et pressemøde, hvor statsministeren sammen med justitsminister Nick Hækkerup (S) meddelte, at politiet skal have flere midler til at bekæmpe kriminalitet som følge af to eksplosioner med få dages mellemrum i København.

Regeringen vil se på bedre sikring af grænsen til Sverige, øget videoovervågning og skærpede straffe for bombeangreb mod offentlige bygninger.

Desuden skal der kigges på bedre brug af automatisk nummerpladeskanning. Det er et system med skannere, der alarmerer politiet, hvis et køretøj, som er registreret i politiets systemer, passerer et kamera.

Det fremgår endnu ikke, hvor meget det danske politi vil få tilført af ressourcer.

Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt mener, at der er brug for en massiv udvidelse af politistyrken med 300 mand netto om året og ikke store forandringer i form af strukturelle ændringer.

- Jeg bliver bekymret, når hun siger store forandringer. Vi har ikke lavet andet siden politikredsreformen i 2007, der er behov for noget ro, og at politistyrken forøges.

- Det, der virkelig flytter noget, er en massiv udvidelse af politistyrken. Jeg er enig i, at vi skal ud og tættere på borgerne, det er helt afgørende, siger han.