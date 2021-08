Messerschmidts assistent: - Jeg var bare budbringer

Folketingsmedlem Morten Messerschmidts tidligere personlige assistent i EU Søren Peter Jensen har forklaret til politiet, at han ikke vidste noget om en kontrakt, som Dansk Folkepartis tidligere administrationschef Jeanie Nørhave har underskrevet på vegne af et hotel.

Det er det dokument, der har udløst en tiltale for dokumentfalsk mod både Morten Messerschmidt og hans tidligere assistent.

Ifølge anklageskriftet har Morten Messerschmidt og Søren Peter Jensen foranlediget, at dokumentet blev lavet og efterfølgende brugt for at få støtte fra EU.

I Retten i Lyngby bliver to afhøringer af Søren Peter Jensen læst op. I dem har han gang på gang sagt, at han blot var budbringer og intet vidste om kontrakten.

Og han gentager, at det er en fejl, at Jeanie Nørhave havde skrevet under. At der er tale om en fodfejl, og at der ikke har været onde hensigter om bedrag eller andet.

Den meget omtalte kontrakt med Color Hotel Skagen mener anklagemyndigheden, er blevet brugt til på falsk vis at dokumentere over for partialliancen Meld, der får EU-midler, at der blev afholdt en EU-konference samtidig med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

Og således få EU-støtte, selv om der efter anklagemyndighedens opfattelse slet ikke fandt en sådan EU-konference sted.

Jeanie Nørhave har tidligere forklaret, at hun blev bedt om at underskrive kontrakten af Søren Peter Jensen.

Ifølge hans afhøring husker han ikke forløbet. Men han siger, at det kan være, at Jeanie Nørhave skulle underskrive, fordi der var et tidspres. Og at der er tale om en kunstfejl, og at han var klar over, at det var en fejl.

Søren Peter Jensen er tidligere personlig assistent for Morten Messerschmidt i Bruxelles. Han stod derfor for meget af det praktiske arbejde på vegne af Messerschmidt.

Morten Messerschmidt har flere gange henvist til, at han langtfra så eller forholdt sig til de papirer, han skrev under, og at flere andre, deriblandt hans personlige assistent, havde et stempel med hans underskrift.