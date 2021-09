Messerschmidt varsler røde kort ved mere DF-ballade

Efter flere dages tavshed blander næstformand Morten Messerschmidt (DF) sig nu i partiets interne stridigheder, der i den grad har præget optakten til weekendens årsmøde. Det gør han på Facebook.

Her gentager han formand Kristian Thulesen Dahls budskab: Der skal "trækkes en streg i sandet", og efter årsmødet er det på tide at få ro i partiet igen.

- Offentlige personangreb på partikolleger og lækager fra interne møder er åbenlyst uacceptabelt. Det er på tide, at vi atter får etableret den ro, orden og myndighed, som kendetegner Dansk Folkeparti, skriver Messerschmidt.

- Jeg er derfor enig i, at der må trækkes en streg i sandet. For at sige det helt klart: Det er på tide, vi internt giver klar besked: Enten er man med os, eller også er man imod os, skriver han.

Årsmødet finder sted i Herning lørdag og søndag. Lørdag er der valg til hovedbestyrelsen i DF, og her skal nogle af kamphanerne i kamp.

Uroen bunder ikke mindst i højlydte skænderier mellem flere medlemmer af partiets hovedbestyrelse.

Her har den tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen og regionsrådsmedlem i Nordjylland Erik Høgh-Sørensen efterlyst en hårdere linje i udlændingepolitikken.

Andre - herunder Anders Vistisen og medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod - har blandt andet beskyldt de to første for at være skingre.

Peter Kofod har på Facebook erklæret sig "fuldstændig enig" med Morten Messerschmidts opslag.

Både Martin Henriksen, Anders Vistisen og Erik Høgh-Sørensen er medlemmer af partiets hovedbestyrelse. Og begge er på valg i weekenden.

- Man kan ikke være medlem af Dansk Folkeparti uden at tilslutte sig Pia Kjærsgaards udlændingepolitik, skriver Messerschmidt med henvisning til partiets stifter, tidligere formand og nuværende udlændingeordfører.

- Pia er Dansk Folkeparti. Og vil man præge den politiske linje, må man stille op til Folketinget. Hovedbestyrelsen er først og fremmest organisatorisk.

- Fra på mandag må det være sådan, at opsætsighed advares med et gult kort. Gentagelsestilfælde medfører et rødt kort. Sådan er det i fodbold. Og sådan er det i Dansk Folkeparti, skriver Messerschmidt.

Til P1 Morgen har Thulesen Dahl fredag udtalt det samme:

- Vi skal bruge den her årsmødeweekend til at trække en streg i sandet og sige, at nu har der været noget tummel. Men når vi er ovre den her weekend, og folk har raset ud, så skal der være trukket en streg i sandet.

Flere lokalformænd og medlemmer af DF har udtrykt et ønske om, at Thulesen Dahl går af som formand og viger pladsen til Kjærsgaard. Det afviser hun selv over for B.T.