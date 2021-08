Messerschmidt om hotelkontrakt: Det ligner min underskrift

Morten Messerschmidt (DF) siger torsdag ved Retten i Lyngby, at et dokument, hvor Dansk Folkeparti har underskrevet for Color Hotel Skagen, er en simpel fejl. Muligvis et forkert brevhoved.

Sidstnævnte, fordi der ad to omgange er leveret en kontrakt til EU som dokumentation på en udgift på omkring 100.000 kroner til et hotel, hvor Dansk Folkepartis daværende administrationschef, Jeanie Nørhave, har underskrevet for hotellet.

Morten Messerschmidt siger i retten, at "vi for længe siden har defineret, at det er en fejl".

Han siger, at "det mest sandsynlige er, at der skulle stå Dansk Folkeparti" på toppen af kontrakten og ikke hotellet.

Med det mener han, at kontrakten ifølge ham måske slet ikke var mellem DF og hotellet, men mellem DF og Meld, den EU-fond, der var søgt penge fra.

Og altså at der skulle have stået Dansk Folkeparti og ikke Color Hotel Skagen som udbyder på kontrakten, hvorefter det vil være helt naturligt, at Jeanie Nørhave skrev under på den som leverandør.

Han gentager flere gange, at han ikke selv har læst kontrakten, da han modtog mange papirer, og det var en administrativ opgave.

Morten Messerschmidt har underskrevet dokumentet også. Han fortæller, at der var et stempel med hans underskrift.

Anklageren spørger ind til, om det er hans underskrift.

Morten Messerschmidt medgiver, at "det umiskendeligt" ligner hans underskrift.

Dansk Folkepartis næstformand forklarer uddybende om arbejdsgangene i EU-Parlamentet. Men dommer Søren Seerup understreger, at mens politikere har fire år, så har retten kun syv dage til at blive færdige.