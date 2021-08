Messerschmidt i retten: Der var en papirstorm i Bruxelles

Messerschmidt er anklaget for EU-svig og dokumentfalsk ved at have brugt penge fra EU til at betale dele af Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, fortæller mandag i Retten i Lyngby, hvordan han som formand for partialliancen Meld skulle skrive under på enorme mængder dokumenter.

Anklageren fokuserer under første del af sin afhøring på, hvordan Meld fungerede, og hvad Messerschmidts ansvar var. Blandt andet om han skulle godkende og underskrive betalinger.

Morten Messerschmidt beskriver i retten, hvordan han blev forelagt store mængder papirer til underskrift.

- Jeg har aldrig skrevet under på så mange papirer, som jeg har gjort her. Man vil blive overrasket over, hvor mange papirer jeg skulle skrive under.

- Cirka hver anden måned får jeg en mappe, der bliver forelagt. Det kan være takkebreve, referater og alt muligt, der skal skrives under, siger Morten Messerschmidt.

Han siger, at han ikke mener, at det var en betingelse for udbetaling af penge, at han godkendte udbetalingen med en underskrift. Men at han ikke mindes det.

Tidligere i forhøret har Morten Messerschmidt beskrevet EU som "et papirhelvede" for derefter at spørge dommeren, om man må bruge det ord.

Det må man ikke, så Morten Messerschmidt må nøjes med at kalde EU for "et papircirkus".

Morten Messerschmidt var formand for Meld i 2015, hvor der blev udbetalt EU-støtte til en række aktiviteter, som EU-Parlamentet tidligere har sagt, skulle betales tilbage, fordi de havde karakter af partiaktiviteter og ikke EU-aktiviteter.

Han er specifikt tiltalt for på falsk grundlag at have lavet en ikkeeksisterende EU-konference på samme tidspunkt som DF's sommergruppemøde i 2015. For dermed at få EU til at betale en del af regningen.

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig og vil frifindes. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf for EU-svig og dokumentfalsk.