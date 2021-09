Den modtog han i august, hvor han blev idømt seks måneders betinget fængsel for at have misbrugt EU-penge til delvist at betale for Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015. Næstformanden har anket dommen til landsretten.

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, erklærer sig politisk sprællevende trods dom for EU-svig og dokumentfalsk.

- Forleden dag så jeg en karikaturtegning, der viste mig som kat. Der stod, at katten har ni liv.

- Og aviserne har kun erklæret mig politisk død tre gange, så jeg har seks tilbage, siger Messershcmidt til de jublende fremmødte på årsmødet i Herning og fortsætter:

- Og det kommer en inhabil, kulturradikal dommer i Lyngby ikke til at ændre på!

Morten Messerschmidt tog scenen til taktfaste klapsalver. Og inden han begyndte at tale, vinkede han længe og selvsikkert til salen.

Han indledte herefter et gevaldigt angreb på blandt andet offentligt finansierede ngo'er, der taler for en mere lempelig indvandringspolitik.

- De er ikke bare ulve i fåreklæder. De er politikere i fåreklæder. De vil bedrive politik. Men så må de gøre det for deres egne penge, siger Morten Messerschmidt.

Han gav efterfølgende Socialdemokratiet kredit for at have ændret sin udlændingepolitik.

- Mette Frederiksen er blevet kogere. Selv om man ikke kan se det på hende.

- Men når man laver fejl, så skal man rette op på dem. Og her er det kun massive hjemsendelser, der kan rette op på fejlen.

I afslutningen af sin tale kastede Morten Messerschmidt Dansk Folkeparti ind i kampen for almindelige danskere kontra LBGT-bevægelsen og det, han ser som aggressiv identitetspolitik.

- Vi skal være partiet, der tør kæmpe for, at det er i orden at være normal.

- Vi skal turde sige, at noget udgør grundstammen. Ikke så andre er uvelkomne, men at hovedstrømmen udgøres af det kæmpestore flertal, der gerne vil leve et almindeligt liv.