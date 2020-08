Messerschmidt afløser Espersen som næstformand i DF

Morten Messerschmidt bliver politisk næstformand i Dansk Folkeparti i stedet for Søren Espersen, som stopper og træder ud af gruppeledelsen.

Det skriver DF-formand Kristian Thulesen Dahl på Twitter.

- Jeg er glad for, at Morten vil være en del af partiets ledelse. Hans stærke idépolitiske forankring og begavelse er en gevinst for DF, skriver formanden i en uddybende kommentar på Facebook.

DF holder i disse dage sommergruppemøde i Sønderborg, som varer ind til onsdag. Det er her, ændringen er blevet en realitet. Det er sket med folketingsgruppens opbakning, oplyser DF i en mail.

Der har, siden partiet ved seneste folketingsvalg mistede 21 mandater, været kritik af formand Kristian Thulesen Dahl.

For få dage siden gav netop Morten Messerschmidt et stort interview i avisen Danmark, som politisk kommentator Hans Engell over for Ritzau vurderede, var en udfordring af formand Kristian Thulesen Dahl.

I interviewet retter han blandt andet kritik af partiets udlændingepolitik, som han vil skærpe kraftigt for at skabe større differentiering fra andre partier.

Formanden fortalte dog efterfølgende til Ritzau, at han ikke opfattede Messerschmidts udtalelser som en udfordring.

Søren Espersen har siden 2012 været politisk næstformand i DF, der i år kan fejre 25-års jubilæum.

Partiet har også en organisatorisk næstformand, som har ansvar for økonomien, og som vælges på partiets årsmøde. Den post besidder Carl Christian Ebbesen altså fortsat.