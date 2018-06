Messerschmidt: Uværdigt at Olaf kommunikerer via pressen

Onsdag fremlagde ledelsen for Olaf sin årsrapport for 2017 og blev i den forbindelse spurgt til, hvor langt man er nået i sagen om den nu lukkede partialliance Meld og den tilhørende fond Feld.

Det kommer bag på EU-parlamentarikeren Morten Messerschmidt (DF), at EU's antisvindelenhed, Olaf, beskylder ham for at trække en sag om muligt misbrug af EU-midler i langdrag.

Svaret var, at sagen trækker ud, fordi Morten Messerschmidt ikke er tilstrækkeligt samarbejdsvillig og ikke har udleveret de dokumenter, som Olaf har bedt om.

Det kommer meget bag på Messerschmidt selv.

- Jeg synes, det virker utroligt uværdigt, at en officiel myndighed foretrækker at kommunikere med mig igennem pressen frem for at fortsætte med den korrespondance, vi har.

- 7. juni sidste år skrev jeg til Olafs øverste direktør og stillede mig til rådighed for at afklare, hvad de måtte sidde inde med af tvivl.

- Den henvendelse har jeg endnu ikke fået nogen tilbagemelding på. Jeg skrev også i september og har løbende uden held forsøgt at finde ud af, hvad de mangler, og hvad de gerne vil have svar på, siger Messerschmidt.

Han siger, at han har brug for at vide, præcis hvilke dokumenter Olaf har brug for.

- Jeg har kun været formand i Meld i et år, og det er samtidig et parti, der har bestået af 10 forskellige nationaliteter.

- Jeg kan jo ikke rejse hele Europa rundt for at skaffe en masse dokumenter i flæng.

- Så snart de bliver specifikke omkring, hvad de gerne vil have, så har de det.

- Men når de kun udtrykker sig i generelle termer, så er det svært at efterkomme, siger Messerschmidt.

Han fortæller desuden, at alle dokumenter vedrørende regnskabet er indleveret til Europa-Parlamentet.

Og så er han træt af, at der endnu ikke er sat punktum i sagen. Den kom for en dag i oktober 2015, hvor den daværende DF'er Rikke Karlsson forlod partiet, fordi hun ikke kunne få indblik i regnskaberne for Meld og Feld.

- Sagen har trukket ud i flere år. Og hver eneste gang, jeg møder en journalist og gerne vil tale politik, så bliver jeg spurgt til sagen, siger politikeren, der for nylig blev valgt som Dansk Folkepartis kandidat til folketingsvalget i Fredensborg-kredsen.