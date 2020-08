Messerschmidt: Ingen udløbsdato på Thulesen Dahls formandstid

Det sker efter flere ugers spekulationer om, hvorvidt et formandsopgør var på vej mellem ham og partiets formand, Kristian Thulesen Dahl.

Begge afviser dog, at der skulle være splittelse imellem dem politisk. Og Kristian Thulesen Dahl siger til TV2 News, at han regner med at være formand lang tid endnu.

- Altså, hvis der er noget, der falder ned i hovedet på mig, så er det altid næstformandens lod at tage over. Og så skal partiet vælge formand bagefter, når der er landsmøde.

- Men jeg agter ikke at få en tagsten i hovedet eller forlade formandsposten på anden vis. Så jeg ser frem til et langt samarbejde med Morten de næste mange år, siger Kristian Thulesen Dahl til TV2 News.

Morten Messerschmidt fortæller, at han blev kontaktet af ledelsen.

- Søren Espersen pegede på mig. Det har jeg takket ja til og er glad for, at en samlet gruppe har været enig i det valg.

- Vi er jo enige om det meste, så jeg ser frem til at fortsætte den værdikamp, han har ført, siger den nye næstformand.

Morten Messerschmidt fortæller, at hans fokus vil være på værdipolitikken og de svage i samfundet.

- Det er den kombination, der er Dansk Folkepartis dna - også i forhold til udlændingepolitikken, hvor vi skal holde Socialdemokratiet i ørerne og understrege, at det er os, der er "the real thing".

Han ønsker ikke at gå ind i, hvorvidt han nu er først i rækken til at blive formand efter Kristian Thulesen Dahl. Messerschmidt siger, at Kristian Thulesen Dahl er formand "så længe, han har lyst".

- Jeg ser ikke mig selv som en kommende formand for Dansk Folkeparti. Jeg ser mig selv som en nu nyvalgt næstformand. Det er det vigtige.

- Som menneske er jeg optaget af at løse den opgave, der bliver mig givet i situationen. Jeg går ikke og tænker på, hvad der skal ske i en fiktiv fremtid.

- Nu er jeg næstformand i Dansk Folkeparti, og det er den opgave, jeg skal løse, siger Morten Messerschmidt.