Messerschmidt: Det var en fejl at underskrive for hotel

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, måtte mandag i Retten i Lyngby forsøge at forklare, hvordan det kunne gå til, at hans partis tidligere administrationschef, Jeanie Nørhave, i både 2014 og 2015 underskrev på vegne af hoteller, der var blevet booket til EU-konferencer.

I sagen, hvor næstformanden er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk, er der fokuseret på de EU-penge, der blev givet til en EU-konference, der lå helt samtidigt med DF's sommergruppemøde.

Anklagemyndigheden mener ikke, at der var en EU-konference, og at der dermed er tale om svindel. Morten Messerschmidt, der også var formand for Meld, siger, at der var tale om et fælles arrangement.

En af sagens afgørende dokumenter er en kontrakt med Color Hotel Skagen på 45 konferencepakker til samlet omkring 100.000 kroner.

Den er indleveret til EU som dokumentation for udgiften til EU-konferencen. I stedet for at hotellet Color Hotel Skagen har underskrevet den, så har Jeanie Nørhave underskrevet sig som direktør på hotellet.

Det samme skete i 2014, og derfor fremlagde anklageren dokumentation for, hvad der var sket her.

Her fik Morten Messerschmidt at vide, at Meld skulle bruge en dagsorden og en underskrevet kontrakt med "serviceprovider" - altså dem, der skulle udføre opgaven, for at få godkendt støtten.

I en mail-korrespondence om at skaffe de dokumenter, der blev fremlagt i retten, skriver Morten Messerschmidts tidligere personlige assistent ordret gengivet:

- Har sendt til Jeanie og bedt hende...

Morten Messerschmidt fortalte, at det er længe siden og svært at huske detaljer.

Men at "det ikke er utænkeligt", at man har tænkt, at Dansk Folkeparti var "serviceprovider" for Meld. Altså at Dansk Folkeparti teknisk set leverede konferencen til Meld og så købte services hos hoteller.

Igen i 2015 vil man så have et EU-arrangement oven i sommergruppemødet. Og her skriver Morten Messerschmidts tidligere personlige assistent i en mail, at han "bare vil tilrette kontrakt og dagsorden fra 2014".

Det er ikke noget, han drøfter med Morten Messerschmidt, siger Messerschmidt selv.

- Nej, og det er jo ulykkeligt alt den stund, at den fejl, der er i 2014, bliver gentaget i 2015. Altså at Jeanie Nørhave underskriver sig for hotellet, sagde Morten Messerschmidt i retten.