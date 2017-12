Messenger til børn kan give en god start på sociale medier

App'en hedder Messenger Kids og er i øjeblikket kun tilgængelig for brugere i USA.

Facebook har lanceret en ny beskedtjeneste til børn under 13 år, hvor forældre kontrollerer, hvem børnene kommunikerer med.

Børnene får en bruger gennem forældrenes Facebook-profil. Her skal barnets forældre acceptere, at barnet må indlede en samtale med en anden bruger på Messenger Kids.

Forældre kan altså følge med i, hvad deres barn foretager sig på beskedtjenesten.

Og det kan være en god måde at introducere børn til sociale medier. Det mener Lykke Møller Kristensen, der rådgiver i børn og sociale medier.

- Det kan være en fordel, for det forpligter forældre til at være med på sidelinjen. Børn bliver ikke modne til at være på sociale medier, bare fordi de fylder 13 år. Det bliver de, når de bliver digitalt modnet sammen med de voksne, siger hun.

Lykke Møller Kristensen påpeger, at det er positivt, at tjenesten bliver sat op til de helt unge brugere. For mange børn har allerede en Facebook-profil med en falsk alder, hvor blandt andet sproget er målrettet til voksne.

- Når det er rettet direkte til børn, så er der fordelen, at foranstaltningerne er på plads. Sikkerheden er nok mere skærpet, lyder det.

Men hun ser også et problem i, at det bliver normalt, at børn er på sociale medier.

- Der er et skred i, at vi accepterer, at vi ikke kan gøre andet end at levere noget til børn, fordi de alligevel er på sociale medier, siger hun.