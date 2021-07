Mere end 500 coronasmittede for femte dag i træk

Det er femte dag i træk, at antallet af daglige nysmittede overgår 500.

- Det er lidt til den høje side, siger Åse Bengaard Andersen, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet.

Antallet af indlagte med covid-19 falder med 7 til 28, hvilket er det laveste antal coronarelaterede indlæggelser siden 8. september sidste år.

Åse Bengaard fortæller, at det især er de 20-29-årige, der i øjeblikket bliver smittet med coronavirus.

- Der er stadig et fald i antallet af indlæggelser, og det er jo nok, fordi netop de unge heldigvis ikke bliver så syge. Men den danske sommer er jo simpelthen for kort til, at man skal ligge syg.

- Jeg kan kun gentage den opfordring, jeg også har hørt fra andre, og det er jo, at man skal se at komme hen og tage imod de vaccinationstilbud, der gives, fastslår hun.

Tendensen med de dalende indlæggelsestal fortsætter dermed. Siden 2. juli har tallet ligget under 50.

Ni af dem ligger på en intensivafdeling, hvoraf syv er koblet til en respirator.

Siden fredag er der også registreret et dødsfald. Det samlede antal dødsfald er 2539.

Det seneste døgn er der også blevet foretaget 224.193 antigenprøver - eller såkaldte lyntest - men de indgår ikke i det daglige smittetal, da der er for stor usikkerhed forbundet med disse.

Mens antallet af indlæggelser fortsætter med at dale, tager vaccineudrulningen til, efter at Danmark købte mere end en million doser Pfizer-vaccine af Rumænien.

3,6 millioner har nu modtaget mindst ét stik med en coronavaccine, hvilket udgør 62,1 procent af befolkningen.

39,4 procent er blevet færdigvaccineret svarende til 2.305.831 borgere.

Siden fredag er der blevet stukket 78.000 gange.