Menneskerettighedsforkæmper med milliardformue

Når han samtidig også er en fremragende skuespiller, producer og instruktør med et udtalt samfundsengagement - samt gift med en fremtrædende menneskerettighedsadvokat - så er der næsten kun hans reklamer for Nespressokaffe tilbage at brygge sin misundelses grimme galde på.

Det er svært at komme uden om det faktum, at den amerikanske skuespiller George Clooney, som 6. maj fylder 60 år, er en af de filmstjerner, der kun bliver flottere med alderen.

Clooney slog igennem i midten af 1990'erne som Doctor Doug i den populære amerikanske tv-serie "Skadestuen". Allerede der fik han ry for at være tidens mest sexede mand.

Siden har han markeret sig i blockbuster-film som "Batman", svindleren Danny i "Oceans Eleven" i flere versioner og "Three Kings".

I 2006 fik han en Oscar for sin rolle som antihelt i form af den kasserede CIA-agent Bob Barnes i Mellemøst-thrilleren "Syriana" i en rolle tillagt 15 kilo ekstra ølvom.

Året efter blev han nomineret til en Oscar for sin titelrolle i "Michael Clayton". Igen i 2009 var han blandt de indstillede til en Oscar for sin hovedrolle i "Up in the Air".

Han har lavet en stribe film med instruktørgenierne Ethan og Joel Coen.

Undervejs har Clooney også selv instrueret og skrevet film som "Good Night, and Good Luck" om 1950'ernes antikommunistiske heksejagter. Samt nomineret til seks Oscars.

Filmen er blandt årsagerne til, at Clooney fik ry som en af Hollywoods toneangivende, venstreorienterede stemmer. Han var også stordonor til både Barack Obamas og Hillary Clintons valgkampagner.

Clooney var i en årrække frontfigur i forsøgene med en humanitær indsats mod folkemordet i Darfur. Med kolleger som Matt Damon og Brad Pitt etablerede han den humanitære hjælpeorganisation "Not On Our Watch".

Han var også en af hovedkræfterne i den amerikanske antifattigdomsbevægelse ONE.

Al den globale godgørenhed betyder ikke, at Clooney ikke også er kendt som en stor spøgefugl samt vennernes ven.

Ved et middagsselskab i 2013 gav han 14 af sine nærmeste venner hver en million dollar. I 20 dollar sedler. I en kuffert under stolen. Som tak for støtten i hans tidlige karriere.

For penge blev undervejs i karrieren heller ikke rigtigt noget issue længere.

Blandt andet ramte han den helt store jackpot, da han sammen med to forretningspartnere solgte premium-tequila-mærket Casamigos i en handel til en svimlende værdi af omkring 6,7 milliarder kroner.

Efter et kort ungdomsægteskab svor han aldrig mere at ville gifte sig. Det varede, indtil han som 52-årig løb ind i den britisk-libanesiske menneskerettighedsadvokat Amal Alamuddi.

En kvinde, der ikke har været bange for at begive sig i juridisk krig med blandt andet Islamisk Stat.

Hende giftede han sig med ved et stjernespækket bryllup i Italien. I 2017 fødte Amal Clooney tvillingerne Ella og Alexander.