Menneskelig indlevelsesevne og stærke kvinder

Søndag den 18. juli fylder forfatteren 50 år.

Hun er født på Frederiksberg og vokset op som nummer to i en søskendeflok på fire.

Vejen til livet som forfatter var tilfældig, fortæller hun. Selv om hun har begået sig i det sproglige univers og læst, siden hun var barn, var det at skrive bøger ikke noget, hun troede, man kunne leve af.

Derfor faldt studievalget efter gymnasiet i første omgang på medicin. Det blev siden til Litteraturvidenskab, hvor hun blev færdiguddannet cand.mag. ved årtusindskiftet.

En kæreste opfordrede Anne Lise Marstrand-Jørgensen til at gøre alvor af den skrivende karriere på et tidspunkt, hvor hun skrev digte.

Sin forfatterdebut gjorde hun med digtsamlingen "Vandring inden ophør", som udkom i 1998.

Første roman fra hendes hænder - "Det vi ved" - udkom i 2004. Men det store gennembrud skete ved den biografiske roman om Hildegard.

Skildringen af en stærk middelalderlige kvinde går igen i det nyeste skud på stammen: "Margrethe I". Om den danske dronning fra barnebrud til regent af Danmark, Sverige og Norge og frem til sin død i 1412.

Adspurgt om, hvilke genrer der interesserer hende mest, har Anne Lise Marstrand-Jørgensen svært ved at pege på én.

Hun finder generelt en stor kærlighed til sprog og fortællinger og de muligheder, det giver for at skabe et fællesskab.

- Og så interesserer jeg mig for mennesker. Jeg har en stor nysgerrighed og interesse for, hvordan mennesker former og bliver formet af den tid, vi lever i.

- Når jeg skriver, er det mest interessante for mig - ud over det sproglige - at sætte mig i et andet menneskes sted, siger hun.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen har skrevet litteraturanmeldelser for Berlingske. Hun har været formand for Landsforeningen Børn og Samvær, og så er hun medstifter af Poesiens Hus i København.

I 2009 modtog hun Weekendavisens Litteraturpris, hun fik Politikens ditto i 2017 og DR romanprisen i 2021.

Den runde fødselsdag skal forfatteren fejre i et sommerhus på Læsø med sin mand, deres fire børn og hund. Festen er gemt til senere.