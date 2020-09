Menneskekæde skal få politikerne til at tage klimaet alvorligt

Klimademonstrationer rundt om i landet lørdag skal få landets politikere til at gøre mere for den grønne omstilling.

Samtidig bliver der også afholdt demonstrationer i byerne Aarhus, Aalborg og Silkeborg.

Arrangørerne bag menneskekæden, Folkets Klimamarch, har tidligere stået bag store klimademonstrationer.

Sidste år gik 50.000 demonstranter på gaderne i byer over hele landet til Folkets Klimamarch.

- Vi forventer omkring 7000 deltagere i København, fortæller medarrangøren, Jeppe Bay Lynggaard.

Menneskekæden bliver til, fordi Folkets Klimamarch mener, at politikerne på Christiansborg ikke gør nok for den situation, som de betegner som en klimakrise.

- Vi stiller nogle krav, som er nødvendige i forhold til, hvad videnskaben siger.

- Det er politikerne, som vi prøver at råbe op. Vi har set, hvordan de har kunnet tage coronakrisen alvorligt og udvist handlekraft, siger Jeppe Bay Lynggaard

Men den samme handlekraft mangler på klimaområdet.

- Vi mangler stadig at se statsministeren indkalde til pressemøde og fortælle, at vi befinder os i en klimanødstilstand, siger Jeppe Bay Lynggaard.

Han mener, at regeringens ambition om en 70 procent nedsættelse af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030 er god. Men planerne mangler at blive konkrete.

- Vi har ikke set en gennemført klimahandlingsplan for, hvordan regeringen vil nå de 70 procents reduktion, siger Jeppe Bay Lynggaard.

Som følge af coronakrisen opfordrer arrangørerne deltagere til at vende deres ansigter den samme vej og medbringe et mundbind.

- Det er et arrangement, hvor vi opfordrer folk til at overholde forholdsreglerne. Det er også udenfor, og hvis man føler sig utryg, er det nemt at trække sig væk.

Hvis politikerne ikke lytter til kravet om mere handlekraft, vil demonstrationerne fortsætte.

- Så går vi på gaden igen til foråret. Vi vil blive ved med at lægge et pres for at få den klimahandling, som er nødvendig.