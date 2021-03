Men in Black er på gaden for at demonstrere mod dobbeltstraf

Den mørkklædte gruppe Men in Black, der i de seneste måneder er blevet kendt for at gå på gaden og demonstrere mod coronarestriktionerne i Danmark, er igen på gaden lørdag aften i København.

- At sige det går stille og roligt, ville være noget af en tilsnigelse. De er meget larmende, og de fylder selvfølgelig meget i gadebilledet. På deres rute kan man ikke på nogen måde passere, så det giver en del trafikforstyrrelser, siger han.

To timer inde i demonstrationen er der fortsat ikke blevet anholdt nogen.

- Der er hele tiden nogle spændinger lige under overfladen, som vi fornemmer, men der er ikke nogen anholdte, siger Jesper Bangsgaard.

Politiet er talstærkt til stede for at sikre sig, at demonstrationen ikke kommer ud af kontrol, fortalte politiinspektøren tidligere lørdag aften.

- Vi er meget synlige og massivt til stede for at sikre, at de, der har lyst til at demonstrere, også kan gøre det. Men også for at sikre, at hvis der skulle ske ulovligheder, så har vi muligheden for at gribe ind.

- Det ser ud, som det plejer at se ud ved de her demonstrationer. Nemlig at der er en del romerlys og almindelige fakler, og så er der kastet lidt kanonslag inde fra demonstration. En enkelt gang blev det kastet mod politiet og også mod andre bilister, sagde Jesper Bangsgaard klokken 20.

Gruppen begyndte ruten ved Folehaven i Valby og slutter ved Rådhuspladsen.

Lørdagens demonstration er arrangeret for at protestere mod straffelovens paragraf 81d, der blandt andet blev taget i brug da en 30-årig kvinde for nylig blev idømt to års fængsel for at opfordre til vold under en demonstration i København.

Paragraffen betyder, at straffen i nogle tilfælde kan fordobles, hvis forbrydelsen er relateret til covid-19.

Brugen af paragraffen har vakt harme hos en lang række partier i Folketinget. De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, har kaldt det "helt vanvittigt", mens SF's retsordfører, Karina Lorentzen, har sagt, at "det er på kant med frihedsrettighederne".

- Det bør vi altså lave om, for ellers bliver det jo særligt risikabelt at møde op til coronarelaterede arrangementer i fremtiden, og det synes jeg er på kant med frihedsrettighederne, sagde hun, efter at den 30-årige kvinde blev idømt to års fængsel.