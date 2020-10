Mellem 90.000 og 130.000 havde haft coronavirus i august

Hen over en række uger er flere tusinde danske borgere blevet inviteret til at få taget en test for antistoffer mod covid-19.

Nu viser det sig, at i gennemsnit 2,2 procent af deltagerne i undersøgelsen har haft antistoffer i deres blodprøver. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

- Det vil sige, at vores bedste bud på, hvor stor en del af befolkningen, der havde været smittet med covid-19 op til den 15. august, er 2,2 procent, skriver SSI i en pressemeddelelse.

Beregningen er behæftet med en usikkerhed, der går fra 1,8 procent til 2,6 procent.

Det svarer nogenlunde til, at mellem 90.000 og 130.000 personer over 12 år midt i august havde været smittet med covid-19 i Danmark.

Til sammenligning var det officielle smittetal 15.763 på det tidspunkt.

I alt 18.000 borgere er fra midten af august og til starten af september blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Resultatet skal tolkes med det forbehold, at kun omkring en tredjedel af de inviterede borgere valgte at deltage og få taget en test for antistoffer.