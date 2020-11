Melding om avlsminks mulige overlevelse chokerer formand

- Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlsdyr.

Det står ifølge erhvervet i skærende kontrast til meldingen om at slå alle dyr ned.

- Jeg er dybt chokeret, jeg er rasende, siger formand for Danske Minkavlere Tage Pedersen til Ritzau.

- Jeg har tigget og bedt regeringen om, at vi kunne få lov at beholde vores avlsdyr.

- Men der har været en klar afvisning hver gang, siger minkavlernes formand.

De skiftende meldinger fra regeringen gør avlerne endnu mere forvirrede og fortvivlede, siger han.

- De aner ikke, hvad de skal gøre. Det er rigtigt usundt for os. Den ene dag er vi helt nede i kulkælderen. Så sender ministeren et håb den næste dag, og næste dag er vi nede igen. Det er sket adskillige gange, siger Tage Pedersen.

Han kan kun få øje på to mulige motiver bag den seneste melding, der kommer, samtidig med at politikerne forhandler om kompensation eller erstatning til erhvervet:

- Enten gør han det for at redde sit politiske liv eller for at spare på erstatningen til minkavlerne, siger Tage Pedersen.

Ifølge Jyllands-Posten gentog Mogens Jensen onsdag eftermiddag i Folketingssalen meldingen om muligheden for at bevare mink til avl.

Han nævnte en risikovurdering fra Dansk Veterinær Konsortium, der åbner for, at man kan udvælge 56.000 avlsdyr på tværs af farme.

- Og den mulighed er altså til stede, lød det ifølge mediet fra Mogens Jensen.

Men Tage Pedersen finder det helt urealistisk at tro, at erhvervet kan overleve med avlsdyr i den størrelsesorden.

- Vi har tre millioner avlsdyr i dag. Hvis vi kan starte med 56.000 avlsdyr om et år, vil det tage 20 eller 30 år at komme tilbage.

- Vi vil slet ikke kunne klare os i konkurrencen med resten af verden, hvis vi kun har et lille erhverv med nogle få mink, siger Tage Pedersen.

Han vil på baggrund af meldingen fra Mogens Jensen ikke opfordre sine medlemmer til hverken det ene eller det andet:

- Jeg kan ikke komme med flere meldinger. Nu må der en voksen på banen, siger Tage Pedersen og opfordrer statsminister Mette Frederiksen til at skære igennem og meddele, hvad der er regeringens politik.