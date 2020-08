Mejetærskere på overarbejde inden regnbyger sætter ind

Mejetærskere landet over er sendt på overarbejde for at få høsten i hus, inden der er varslet regnbyger fra på tirsdag.

- Når der er udsigt til regnvejr, tager landmændene de sene timer i brug.

- Det er vi også klar til at håndtere, siger koncerndirektør Niels Søren Rasmussen fra grovvareselskabet DLG.