Meget forsigtige bilister undgår uheld trods sne og slud

- Det virker, som om vejret har fået folk til at køre langt mere forsigtigt end normalt, siger vagtchef Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi.

Den samme tendens bemærker Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi.

Her har man tirsdag morgen blot været ude til et par meget små uheld.

- Bilisterne kører simpelthen så forsigtigt. Trafikken snegler sig afsted. Opskriften er at køre forsigtigt, holde god afstand og at have vinterdæk på. Så kommer man langt i tilværelsen, siger Carsten Andersen.

Flere politikredse har da også været ude med advarsler til borgerne i løbet af morgenen.

- At køre med frosne og duggede ruder er ikke kun ekstremt farligt, det er også ulovligt - kan koste en betinget frakendelse, lød det eksempelvis fra Københavns Politi.

Umiddelbart virker det til, at de mest omfattende uheld har fundet sted i Jylland.

Ved ottetiden var fire biler således involveret i et harmonikasammenstød på Sønderjyske Motorvej ved Kolding.

- Det skabte selvfølgelig noget kø, men der er ingen svært tilskadekomne. Kun en af de involverede klagede over smerter, lyder det fra vagtchefen.

Kort efter klokken 9.30 oplyser Vejdirektoratet desuden, at et uheld betyder, at Nordjyske Motorvej er spærret i retning mod Aarhus mellem frakørsel 43 og 44. Vejen ventes tidligst åben klokken 11.