Medier: Partiledere er orienteret om genåbning af Danmark

Ifølge DR og TV2 er statsminister Mette Frederiksen (S) mandag eftermiddag færdig med at mødes med partilederne om, hvordan Danmark kan genåbne efter den nedlukning af store dele af landet, som er indført for at inddæmme smitten med coronavirus.

- Mette Frederiksen har holdt møde med partilederne om plan for genåbning siden kl. 14.30. Det er nu slut, ifølge vores oplysninger, skriver TV2's politiske analytiker Hans Redder på det sociale medie Twitter.

Søndag fortalte Mette Frederiksen til DR, at der er stor sandsynlighed for, at der kan ske en kontrolleret og langsom genåbning af landet efter påsken, der slutter med den 15. april.

Flere medier erfarede søndag, at statsministeren vil holde et pressemøde mandag om planerne for, hvordan en genåbning kan ske.

Der er dog mandag klokken 17.00 fortsat ikke indkaldt til pressemøde fra statsministeren.

DR's politiske analytiker Jens Ringberg mener dog, at det kun er et spørgsmål om tid.

- Nu er der med stor sandsynlighed udsigt til, at danskerne kan blive klogere på, præcis hvordan den forsigtige og gradvise åbning af Danmark skal sættes i gang.

- Når statsministeren har talt med partilederne, så plejer der kun at gå få timer, før der indkaldes til pressemøde, siger han til sit medie.

Politiken Skoleliv har tidligere mandag skrevet, at mediet har erfaret, at en genåbning vil indebære, at eksamen for de ældste folkeskoleelever bliver aflyst, at 3. g-elever kan vende tilbage til undervisningen, men at elever i 1. og 2. g skal blive hjemme også efter påske.