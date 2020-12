Medier: Hele Danmark bliver omfattet af delvis nedlukning

Den delvise nedlukning af samfundet, som i øjeblikket omfatter 69 kommuner, vil blive udvidet, så den kommer til at omfatte hele Danmark.

Den delvise nedlukning omfattede i første omgang 38 af landets 98 kommuner, men senere blev tallet opjusteret til 69 kommuner.

Nedlukningen betyder blandt andet, at restauranter bliver lukket for siddende spisning, mens der fortsat er mulighed for takeaway.

Ligeledes bliver folkeskoleelever fra 5. klasse og op sendt hjem, lige som for eksempel teatre og anden kultur bliver midlertidigt lukket.

Ifølge medierne er det uvist, om der er yderligere restriktioner på vej.