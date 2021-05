Medier: Dansk delegation har besøgt børn i syriske lejre

En dansk delegation har lørdag forladt det nordøstlige Syrien efter at have besøgt to fangelejre.

Det skriver DR Nyheder, som har fået det bekræftet af det kurdiske selvstyre, der har ansvaret for lejrene. Også TV2 har erfaret besøget.

I de to lejre - al-Hol og al-Roj - sidder 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere. De er børn af seks mødre.

I påsken meldte den danske regering ud, at en såkaldt taskforce, altså en arbejdsgruppe, skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark. Uden deres forældre. Løsningsmodellerne skal fremlægges senest 15. maj.

Den danske delegation har ifølge DR Nyheders kilder "sandsynligvis" truffet alle kvinder med tilknytning til Danmark og deres sammenlagt ti børn i al-Roj-lejren. I al-Hol-lejren har man udelukkende besøgt lejrens kontor, skriver DR Nyheder.

Med i delegationen var der blandt andre repræsentanter fra Udenrigsministeriet, skriver DR Nyheder. Den ankom til Syrien i mandags.

Regeringen i Danmark har længe afvist at tage børn med dansk tilknytning, som sidder i syriske fangelejre, til Danmark. Trods pres fra Enhedslisten og de andre støttepartier, SF og De Radikale.

Flere af mødrene har til en række danske medier tidligere udtalt, at de ikke vil afgive deres børn. Desuden har flere juridiske eksperter vurderet, at en adskillelse kan stride imod menneskeretlige forpligtelser.

Fra regeringens side ønsker man ikke børnenes forældre til Danmark. Mødrene til børnene er rejst ned for at støtte den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) og har dermed vendt Danmark ryggen, lyder det.

Mens der i den politiske debat tales om 19 børn med dansk tilknytning, så står der i Politiets Efterretningstjenestes (PET) seneste rapport, at der i det nordøstlige Syrien opholder sig mindst 25 børn af personer udrejst fra Danmark.

PET skriver om forskellen, at "PET løbende modtager nye oplysninger", der kan påvirke estimaterne. Samt at det er vanskeligt at indsamle oplysninger i et konfliktområde. Det kan "samlet set" have indflydelse på, hvordan tallet bliver estimeret.

Enhedslisten har i øvrigt kaldt arbejdsgruppen for en syltekrukke. Støttepartiet er derfor ikke med i kredsen af partier, som var enige om at nedsætte den.

Det er SF og De Radikale til gengæld. Her mener man, at børnene kommer til Danmark.

Det kan udenrigsminister Jeppe Kofod (S) dog ikke garantere, har han tidligere udtalt.