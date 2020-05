Medier: Coronakrisen rammer dansk økonomi hårdt

Det erfarer Børsen, Bloomberg og TV2 News.

Arbejdsløsheden vil stige, og boligpriserne vil falde, viser redegørelsen desuden ifølge medierne.

I april kom Finansministeriet med en prognose for dansk økonomi. Den indeholdt tre scenarier. Disse bød på væksttab på mellem tre og seks procent.

Ifølge redegørelsen forventer regeringen dog et plus på fire procent på væksten i bruttonationalproduktet (bnp) næste år.

Allerede mandag meddelte Finansministeriet, at den danske stat har brug for en stor milliardindsprøjtning for at have penge til at betale de hjælpepakker, der er vedtaget under coronakrisen for at redde hårdt pressede virksomheder.

Samlet set har den danske stat brug for 294 milliarder kroner i finansiering i år. Det er 207 milliarder kroner mere, end forventningen var i slutningen af 2019, hvor coronavirusset ikke havde ramt verden.

- Behovet for ekstra finansiering skyldes særligt hjælpepakkerne i forbindelse med coronaepidemien, men også blandt andet ventede lavere skatteindtægter grundet de økonomiske konjunkturer, skrev Finansministeriet mandag.

Hjælpepakkerne står til at udløbe 8. juli. De giver blandt andet kompensation for løn til hjemsendte ansatte og virksomheders faste udgifter.

Hos Dansk Industri (DI) er man bange for, at krisen kan vise sig at være endnu større, end Finansministeriet har regnet sig frem til.

- Der er lukket for adgang til vores eksportmarkeder, og efterspørgslen falder drastisk, hvilket rammer danske virksomheder ekstremt hårdt, siger underdirektør i DI Morten Granzau.

- Vi skønner en samlet nedgang i eksportomsætningen på 170 milliarder kroner i år.

- Der er brug for stærk politisk indsats for at understøtte dansk eksport, konkurrencekraften og de næsten 850.000 arbejdspladser, der er afhængige af den, siger han.