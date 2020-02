Mediekoncern efter dom om PET-bog: Sker forhåbentlig ikke igen

Heri lægger de vægt på, at PET ikke har fået opfyldt sit krav om fængsel til chefredaktøren og om en millionbøde til mediekoncernen.

I stedet har landsretten fundet det passende at straffe redaktøren med en bøde på 100.000 kroner og JP/Politikens Hus med 250.000 kroner.

Årsagen er, at dagbladet Politiken i oktober 2016 trodsede en dommers foreløbige forbud og valgte at offentliggøre bogen "Syv år for PET".

Det skete, selv om det var sandsynliggjort, at bogen rummede fortrolige oplysninger, som det var nødvendigt at hemmeligholde for at varetage hensynet til statens sikkerhed.

Undervejs i sagen har redaktøren og koncernen flere gange hæftet sig ved, at dommerens forbud var rettet mod den forkerte - nemlig mod udgiveren og ikke redaktøren.

- For os er det afgørende, at Højesteret tidligere i sagen har fastslået, at et tilsvarende fogedforbud i dag ikke ville være gyldigt. Fogedforbud skal fremover forkyndes for chefredaktøren for det medie, det vedrører. Derfor kommer vi forhåbentlig aldrig i en tilsvarende situation, skriver Stig Ørskov og Christian Jensen.