Medie: Udspil til pension omfatter op til 38.000 personer

Ifølge Politiken ventes under 10.000 personer at gå fra fuldtidsbeskæftigelse til kommende pensionsordning.

Regeringens udspil til tidlig pension, som præsenteres senere tirsdag i Horsens, vil komme til at omfatte 36.000-38.000 personer i 2022.

Det skriver Politiken.

Mediet oplyser, at flere kilder med kendskab til udspillet vurderer, at under 10.000 personer ventes at ville gå fra fuldtidsbeskæftigelse til den kommende nye ordning, som først skal vedtages af et flertal i Folketinget.

Hertil kommer et vist antal lønmodtagere fra andre ydelser, for eksempel de personer, der stadig har en efterlønsordning.

Netop spørgsmålet om, hvor mange der reelt vil benytte ordningen kan blive centralt.

Da Socialdemokratiet i januar sidste år præsenterede idéen om en ret til tidlig pension, meddelte partiet, at det årligt ville afsætte tre milliarder kroner til den tidlige pension.

Retten skulle gælde de mest nedslidte og dem, der havde været længst tid på arbejdsmarkedet, men de endelige kriterier bliver først lagt frem nu.

Dele af udspillet har allerede været fremme i flere medier.

Her fremgår det, at den månedlige pensionsydelse vil komme til at ligge på 13.000 kroner eller 13.500 kroner, og at den vil blive tildelt efter en såkaldt trappemodel.

Det vil sige, at man optjener ret til tidlig pension, alt efter hvor lang tid man har været på arbejdsmarkedet.

Det vil betyde, at personer med 42 års anciennitet kan gå et år tidligere på pension. 43 års anciennitet giver mulighed for at gå fra to år tidligere, mens 44 års anciennitet giver mulighed for tre år tidligere pension.

Barsel og dagpengeperioder tæller med som en del af optjeningsperioden, og optjeningsperioden skal opgøres, når man er 61 år.

Det har ført til kritik fra en del partier om, at alt for få vil kunne blive omfattet af ordningen, for eksempel sygeplejersker.

Udspillet præsenteres af blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) klokken 13.

Hun bliver flankeret af finansminister Nicolai Wammen (S), skatteminister Morten Bødskov (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).