Medie: USA ønsker Helle Thorning-Schmidt som mægler i Libyen

Amerikanske embedsmænd ser gerne, at den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt bliver fredsmægler i konflikten i Libyen.

I forvejen har FN's generalsekretær, António Guterres, foreslået tidligere udenrigsminister i Ghana og nuværende udsending til Den Afrikanske Union Hanna Tetteh til at stå i spidsen for FN's mission i Libyen.

USA har sagt, at landet støtter Tettehs udnævnelse. Men før at Washington accepterer udnævnelsen, ønsker amerikanerne, at António Guterres skal udpege en særlig udsending med fokus på fredsmægling i Libyen.

Til denne stilling peger USA på Helle Thorning-Schmidt, fortæller unavngivne diplomater.