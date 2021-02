Medie: Tyske terrormistænkte anholdt i Danmark

To mænd, der i Tyskland mistænkes for at planlægge terror er anholdt i Danmark, skriver tysk avis.

Ifølge statsadvokaturen i den tyske by Dessau er to terrormistænkte mænd blevet anholdt i Danmark.

Det skriver den tyske avis Volksstimme ifølge dagbladet Nordvestnyt.

I en meddelelse til Volksstimme skriver Klaus Tewes fra generalstatsadvokaturen i Naumburg ifølge Nordvestnyt:

"På anmodning fra statsadvokaturen i Dessau-Rosslau har Amtsretten lørdag den 6. februar udstedt en arrestordre mod tre mænd af syrisk afstamning i alderen 33, 36 og 40 år.

De anklages for at have forberedt en alvorligt statsforlig voldsdåd.De anklages for i januar at have købt adskillige kilo kemikalier, som kan tjene til fremstilling af sprængsatser.

Ved ransagning af en adresse i Dessau-Rosslau er der fundet yderligere indicier, blandt andet 10 kilo sortpulver og tændsnore."

Det fremgår videre af meddelelsen, som dagbladet Nordvestnyt er i besiddelse af, at sagen nu er overgivet til det tyske forbundspoliti.

Om de mistænkte oplyser statsadvokaturen, at to af de tre anklagede i mellemtiden er blevet anholdt i Danmark, hvor man også sikrede sig de indkøbte kemikalier, skriver Nordevestnyt.

Den tredje af de mistænkte er ifølge meddelelsen anholdt i delstaten Hessen.

Avisen Volksstimme kæder de nye oplysninger sammen med weekendens massive politiindsats i Holbæk.

Det danske politi har absolut intet ville oplyse om aktionen.

Efter aktionen blev syv personer søndag aften fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde og efterfølgende varetægtsfængslet.

Mandag aften blev seks andre personer fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk. De fik anholdelsen opretholdt i tre døgn, og fremstilles i et nyt retsmøde torsdag aften.

Begge grundlovsforhør blev holdt for dobbeltlukkede døre. Det betyder, at offentligheden end ikke må få at vide, hvad sigtelsen går ud på. Men ifølge politiets journalnummer er der tale om sigtelser for terror.

At sagen kan have forbindelse til de tyske terrormistænkte bestyrkes yderligere af, at en af begrundelserne for myndighedernes hemmelighedskræmmeri skyldes hensynet til fremmede magter.

Det kom ifølge sn.dk frem i starten af et retsmøde onsdag.