Medie: Svensk bosat er blandt de fængslede i ny terrorsag

En 45-årig mand fra Malmø er blandt de varetægtsfængslede i sagen om forsøg på et eller flere terrorangreb med bomber. Det samme er en 37-årig kvinde, der er mor til mindst et af hans børn.

Sagen tog fart i weekenden 6. og 7. februar, da Politiets Efterretningstjeneste i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi gik i aktion på flere adresser i Holbæk. Blandt andet i Apotekerhaven.

Efter flere retsmøder er i alt 13 mænd og kvinder blevet varetægtsfængslet i Danmark. Hertil kommer fængsling i Tyskland af en 14. person.

Men ikke bare i Holbæk, men også andre steder blev der foretaget ransagninger, fortalte politidirektør Lene Sørensen ved et pressemøde fredag.

Sydsvenskan kunne fredag fortælle, at den svenske sikkerhedstjeneste Säpo af PET var blevet bedt om at ransage lejligheden i Malmø. Her blev der angiveligt fundet et eksemplar af koranen. Der var sat en cirkel om et citat om hævn over de vantro.

Over for det svenske nyhedsbureau TT ønskede Hans Ihrman, der er vicechefanklager i sikkerhedssager, fredag aften hverken at be- eller afkræfte oplysningerne.

Tyske medier har beretter, at sagen tog sin begyndelse i Polen. Her gik et firma til myndighederne, da der var kommet en mærkelig bestilling: Fem kilo svovl og fem kilo aluminiumspulver.

Varerne kan bruges til at skabe sprængstof. De skulle angiveligt leveres i Dessau-Rosslau, og derefter gik tysk politi i aktion, samtidig med at dansk politi blev alarmeret.

Under ransagninger har politiet fundet et flag, som skal markere Islamisk Stat.

- Det er både interessant og bekymrende, at der er de relationer til en terrororganisation, sagde operativ chef i PET, Flemming Drejer, fredag.

Betjentene har også fundet en jagtriffel med kikkertsigte og pumpguns.

Fundene og handlen med kemikalier fra Polen har ført til mistanken om, at en gruppe var ved at forberede et eller flere blodige angreb, og at de skulle finde sted i enten Tyskland eller Danmark.

Anholdelserne i Danmark skete i to bølger. Den første gruppe tæller syv personer, der blev anholdt lørdag først på aftenen. Mere end et døgn senere slog PET og politiet til igen. Seks personer blev anholdt mellem klokken to og lidt før klokken fire tidligt mandag morgen.

Tre brødre fra Syrien skal være blandt de fængslede, har tyske medier rapporteret. En af disse bor i Dessau, mens en anden har adresse i Holbæk.