Medier: Regeringen diskuterer børn i Syren med støttepartier

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag drøftet en mulig løsning på situationen for de 19 danske børn, der befinder sig i flygtningelejren al-Hol, erfarer flere medier fra anonyme kilder.

Politiken, Berlingske, Ekstra Bladet og B.T. har alle kunnet berette fra unavngivne kilder, at der tirsdag har været møder med støttepartierne om sagen, hvor fire ministre har deltaget.

På møderne har statsministeren ifølge Ekstra Bladet stillet partierne en løsning for de 19 børn i udsigt. Det skal ifølge avisen ske for at lette presset på udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som har fået kritik fra støttepartierne for sin håndtering af sagen.

B.T. skriver også, at et implicit tema på mødet har været, hvordan støttepartiernes kritik af Jeppe Kofod kan ophøre.

Ifølge Ekstra Bladet har statsministeren præsenteret forskellige forslag til at hjælpe børnene. Det inkluderer ikke nødvendigvis, at de skal hjem til Danmark, skriver avisen.

Udlægningen af møderne er ikke bekræftet af hverken statsministeren, andre ministre eller de partier, der har deltaget.

Regeringen og Socialdemokratiet har hidtil nægtet at hjemtage de 19 børn.

Modsat har samtlige regeringens støttepartier samt Liberal Alliance opfordret regeringen til at undersøge, hvordan børnene kan hentes hjem til Danmark.

Der er ifølge Udenrigsministeriet tale om børn, der er mellem 1 år og 14 år. Ni er født i Danmark, mens de resterende er født i konfliktzonen. De ti yngstes indfødsret er ikke fastslået.

De er børn af seks mødre. Tre af dem har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt. De tre andre mødre, som er danske statsborgere, er blevet afskåret fra bistand fra udenrigstjenesten.