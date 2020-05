Medie: Statsministeren vil have regnet på stor åbning

Partilederne er indkaldt til forhandlinger om det onsdag. Og inden da skal SSI altså regne på effekten på smittetrykket på mulige resultater af forhandlingerne.

I mailen, som B.T. har bragt i sin helhed, skriver Mette Frederiksen, at SSI blandt andet skal regne på åbning af kulturtilbud som museer, teatre, zoo og forlystelsesparker.

Inden for det offentlige skal der regnes på effekten af åbning af steder, hvor der er store sagspukler.

Desuden er højskoler, DR og TV2, inddørs sportshaller og uddannelser nævnt i mailen.

- På grund af de veletablerede problematikker omkring superspredning på diskoteker, spillesteder og i nattelivet vil vi dog foreslå, at den del ikke indgår, skriver statsministeren ifølge B.T.

Hvad der også glimrer ved sit fravær er effekten af at åbne grænserne enten helt eller delvist til Tyskland. Det er et stort ønske fra flere partier og ikke mindst sommerhusudlejerne og turistindustrien.

- Vedrørende den midlertidige grænsekontrol med indrejseforbud vil regeringen, jævnfør "Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning" melde ud herom senest 1. juni, står der i mailen.

Under partilederdebatten torsdag åbnede Mette Frederiksen en kattelem for, at grænsen kan åbnes for udlændinge, der har booket overnatning.

- At nogen mener, at vi bare skal åbne grænserne op og være ligeglade med, om flere tusind mennesker rejser rundt og smitter hinanden, forstår jeg simpelthen ikke.

- Hvis vi taler om en model, hvor det handler om mennesker, der kommer til Danmark som turister, hvor det kan hjælpe lokalsamfundene, så er det noget andet, sagde Mette Frederiksen.