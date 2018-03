Medie: S-opgør på vej mod eksminister i Roskilde

Der er et oprør på vej i Socialdemokratiet i Roskilde mod partiets nuværende folketingsmedlem, Mette Gjerskov. Her er den tidligere minister for fødevarer, landbrug og fiskeri opstillet.

Ifølge avisen sker oprøret i et forsøg på at få en anden kandidat opstillet.

Men et opgør mod S-profilen kender Socialdemokratiets formand i Roskilde-kredsen, Daniel Prehn, ikke noget til. Han mener også, at kritikken er uberettiget.

- Jeg har ikke hørt noget konkret om, at nogen prøver at vælte hende. Så er de i hvert fald ikke kommet direkte til os.

- Mette har gjort en masse for Roskilde, siger Daniel Prehn til Ritzau.

Ifølge Roskilde Avis mener kritikerne, at Gjerskov ikke varetager Roskildes interesser godt nok.

Kritikkerne er også utilfredse med, at Gjerskov tit er gået imod partitoppens linje på især udlændingeområdet.

Gjerskov er i øjeblikket i New York for at deltage i den årlige samling i FN's kvindekommission.

Der er generalforsamling i Roskilde-kredsen mandag i næste uge.

Der er ifølge Roskilde Avis kritikere af Gjerskov i både den lokale fagbevægelse og i partiets organisation.

En af dem er formanden for 3F Roskildeegnen, Ole Holtse.

- Nogle af de vigtige spørgsmål for Roskilde er atomaffaldet på Risø, gode togforbindelser, udvikling af vore erhvervsskoler samt indgreb mod illegal taxakørsel som Uber.

- På de punkter, der er vigtige for os i Roskilde, har hun ikke vist nogen interesse og været totalt fraværende. Det er baggrunden for, at vi nu rejser denne kritik, siger Ole Holtse til avisen.

Ifølge Daniel Prehn har Ole Holtse ikke fremført sin kritik over for Gjerskov selv.

Daniel Prehn mener i forhold til kritikken, at Gjerskov netop har kæmpet for bedre togforbindelser i Roskilde.

- Hun var i sin tid den eneste, der stemte for et femte sport i Roskilde, siger han og fortsætter:

- Min opfattelse er, at stort set alle bakker op om Mette. Der er selvfølgelig altid nogen i et parti, som vil en anden retning, eller som synes, at det går lidt for langsomt.

- Det skal der være plads til. Men denne kritik kunne man for eksempel være kommet med til Mette direkte i stedet for at gå til pressen, siger Daniel Prehn.

Han forventer, at Mette Gjerskovs kandidatur nu bliver et tema på næste uges generalforsamling i Roskilde-kredsen.

- Jeg forventer en god debat, hvor der også er mulighed for at komme med kritik. Men mere dramatisk er det ikke, siger Daniel Prehn.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Gjerskov.