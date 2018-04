Medie: Regeringen vil skære en tredjedel af Radio24syv

Regeringen vil torsdag fremlægge sit medieudspil. Forud for det er regeringen blevet enige med Dansk Folkeparti om, at der skal spares 20 procent på Danmarks Radio.

Hvis TV2's oplysninger holder stik, skal også Radio24syv og TV2's regioner spare. Radio24syv skal skrumpe med en tredjedel på fem år.

Udspillet ønsker også at udvide public service-pulje fra de cirka 35 millioner kroner den har i dag til omkring 200 millioner kroner.

Ud over at 40 procent af TV2 skal sættes til salg, skal TV2's regioner spare to procent hvert år i fem år, oplyser TV2 News.

Kulturministeren udnævnte før påske en ny bestyrelse for TV2. Dens udtalte mål er at gøre TV2 klar til et salg.

En anden del, af det Dansk Folkeparti og regeringen allerede er enige om, er, at medielicensen afskaffes. I stedet skal pengene til de statsstøttede medier hentes over skatten.

Regeringen fremlægger sit udspil torsdag klokken 13.