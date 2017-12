Medie: Regeringen vil kun sælge 49 procent af TV2

Erhvervsmediet Finans erfarer, at regeringen vil beholde magten over TV2 og kun sælge maksimalt 49 procent af det statsejede selskab i første omgang.

Ifølge Finans har regeringen rakt en hånd ud til flere store mediehuse som Egmont, MTG, JP/Politikens Hus og Berlingske Media, som alle har meldt deres interesse for TV2.

Regeringen har tidligere meddelt, at den ønskede at sælge hele TV2. Det fremgår også af VLAK-regeringens regeringsgrundlag.

Socialdemokratiet meldte i sommer ud, at man kun vil gå med til at sælge 49 procent af TV2. Derfor er det "glædeligt, at regeringen er vendt på en tallerken", siger partiets kulturordfører, Mogens Jensen (S), til Finans.

Regeringens anden mulighed for at finde flertal for et salg af tv-stationen er Dansk Folkeparti. Og her ser man også positivt på en model, hvor staten beholder flertallet af aktierne i TV2, skriver Finans.

Kursskiftet omkring et ønske af TV2 kommer efter en afgørelse i EU-Domstolen, der gik mod TV2. Salget har hidtil været sat på pause på grund af retssagen.

Med dommen blev det slået fast, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte fra 1995 til 2002.

Det kan få betydning for TV2 i en række retssager, der lige nu kører ved danske domstole. Her kører konkurrenter sager mod TV2, som de mener skal tilbagebetale den ulovlige støtte.

Det kan betyde, at TV2 skal betale ulovlighedrenter og erstatning på op til fire milliarder kroner.

Kulturminister Mette Bock (LA) har dog slået fast, at retssagerne rent juridisk kan indefryses, så de ikke følger TV2 i et salg.

TV2's administrerende direktør, Merete Eldrup, udtalte i forbindelse med afgørelsen ved EU-domstolen, at hun ikke tror, at TV2 skal betale milliardbeløbet tilbage.