Medie: Regeringen tilbyder DF at skære 12,5 procent af DR

Indholdet i aftalen blev drøftet fredag 1. december mellem regeringen og støttepartiet. Udkastet indeholder ni konkrete initiativer.

Regeringen lægger også op til at indføre et nyt jobfradrag målrettet de lavestlønnede. Desuden skal elafgiften sænkes for både virksomheder og borgere.

Udkastet beskriver også en sænkelse af bundskatten med mindre end en promille. Endelig lægges der op til at forhøje loftet over beskæftigelsesfradraget til en indkomstgrænse svarende til omkring 510.000 kroner.

Initiativerne skal indfases over en femårig periode frem til 2023.

Den præcise størrelse på fradrag og satser er ikke endeligt fastlagt. Men kilder i Dansk Folkeparti bekræfter, at partiet er blevet forelagt de ni initiativer, som altså fortsat ligger på forhandlingsbordet.

Både finansminister Kristian Jensen (V) og De Konservatives chefforhandler, erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), oplyser, at regeringen og DF ikke står langt fra hinanden på skatteområdet.

Kilder i Dansk Folkeparti peger på, at man godt kan se sig selv i de ni hovedpunkter. Der kan dog stadig skrues på dem hver især.

Forhandlingerne om det næste medieforlig, der skal træde i kraft 1. januar 2019, indledes først formelt i det nye år. Men flere partier har spillet ud med forslag og tanker.

DF ønsker at skære DR med 25 procent og helt afskaffe DR's mulighed for selv at opkræve penge direkte fra danskerne via licensen.

Kulturminister Mette Bock (LA) har tidligere kaldt DF-forslaget om licensen for "spændende".

Licensen udgør i dag knap 2500 kroner årligt per husstand og indbringer omkring 3,7 milliarder kroner om året til DR.