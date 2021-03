Artiklen: Medie: Regeringen har kendt til IS-gruppe for børn i al-Hol

Ifølge Ekstra Bladet har Islamisk Stat etableret en gruppe for drenge i fangelejr i Syrien.

Regeringen blev i efteråret informeret af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) om, at den militante bevægelse Islamisk Stat har etableret en gruppe for børn i den del af al-Hol-lejren i Syrien, hvor flere danske børn opholder sig.

Det skriver Ekstra Bladet.

Der er tale om en gruppe under navnet "Kalifatets Løveunger".

Ifølge efterretninger, som FE modtog fra en samarbejdspartner, opdagede man i august 2020, at gruppen havde etableret sig i et lukket anneks i al-Hol-lejren. Måneden efter - i september 2020 - blev fire ministerier i S-regeringen orienteret.

Det fremgår ikke af Ekstra Bladets artikel, hvad børnene, der er tilknyttet Islamisk Stats afdeling, er sat til, eller hvordan gruppen er organiseret.

Men af FE's fortrolige orientering til regeringen fremgår det, at gruppen i al-Hol-lejren består af drenge.

Det fremgår også, at drengene i Islamisk Stats øjne er "gamle nok til at blive gift med piger i lejren og derved kan sikre videreførelsen af IS-slægten", skriver mediet.

Det er dog uvist, hvorvidt danske drenge er en del af gruppen.

FE vurderer ifølge Ekstra Bladet at det er "meget sandsynligt", at den militante bevægelse har en interesse i at rekruttere nye medlemmer i lejrene.

Derfor gør alene det, at de danske børn er til stede i området, at de er sårbare i forhold til at blive hvervet og radikaliseret af Islamisk Stat, skriver Ekstra Bladet.

Fire ministerier fik viderebragt de nye oplysninger. Der er tale om Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.

Det vides ikke, hvad regeringen foretog sig på baggrund af efterretningstjenestens orientering i september.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få interviews med Udenrigsministeriet eller Forsvarsministeriet om sagen.

Forsvarsministeriet skriver i en mail til avisen, at "der er tale om spørgsmål vedrørende mulige efterretningsmæssige forhold". Og at man derfor ikke kan kommentere sagen.

Udenrigsministeriet skriver desuden i en mail, at "de følger børnenes helbredssituation i det omfang, som det er muligt under de givne omstændigheder".

På Facebook kalder Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, oplysningen "en trussel for Danmarks sikkerhed".

- Det er endnu en oplysning, som regeringen har tilbageholdt for Folketinget, og det er meget alvorligt. Og ikke mindst endnu en ting som Kofod (udenrigsminister Jeppe Kofod (S), red.) må forklare over for Folketinget, skriver hun.