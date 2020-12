Medie: Ordførere indkaldt til orientering i Sundhedsministeriet

Partiernes sundhedsordførere er indkaldt til en orientering i Sundhedsministeriet. Det erfarer TV2.

Mødet begynder ifølge mediet klokken 12.15.

- Det er et møde uden dagsorden, men tidligere har et sådant møde indikeret, at nye restriktioner kan være på vej, siger Hans Redder, der er politisk reporter for mediet.

Mødeindkaldelsen er kommet, efter at flere af sundhedsordførerne tirsdag morgen i medierne har talt for, at der skal være flere restriktioner - særligt i hovedstaden.

Her er der registreret høje smittetal den seneste tid.

Peder Hvelplund, der er Enhedslistens sundhedsordfører, har til Ritzau sagt, at han synes, det er for tidligt med restriktioner på juletrafikken, men at storcentre bør lukkes, og de mindste skolebørn bør sendes hjem.

Per Larsen, der er sundhedsordfører for De Konservative, har over for TV2 News foreslået rejsebegrænsninger i juletiden for folk i hovedstadsområdet.