Medie: Nye ejendomsvurderinger bliver udskudt igen

Avisen har dog ingen informationer om, hvor lang en eventuelt udskydelse vil være. Det er afgørende for, hvor alvorlig en udskydelse vil blive for de danske boligejere, der står til at få penge tilbage i for meget betalt skat.

Ifølge Berlingskes oplysninger vil Skatteministeriet en af de nærmeste dage meddele, at det nye system til at vurdere ejendommes værdi bliver udskudt på ny.

Skatteordførerne er blevet indkaldt til et kort møde onsdag aften, hvor de vil blive orienteret af skatteminister Morten Bødskov (S).

Til Ritzau siger De Konservatives skatteordfører Mona Juul, at man endnu ikke ved, hvad mødet onsdag handler om. Men at hun ser sandsynlighed for endnu en udskydelse.

- Jeg tænker "åh nej!", endnu et it-problem i skat og sandsynligvis endnu en forsinkelse af tilbagebetalingen af for meget betalt boligskat.

- Det rejser en masse spørgsmål om, hvor lang tid det skal tage, hvad det skal koste, og hvordan det kan løses? Det er meget bekymrende, det er det virkeligt, siger hun.

Der har i årevis været problemer med et det nye system, der skal vurdere ejendommes værdi. Det blev indført, fordi de gamle vurderinger var så fejlbehæftede, at mange boligejere betalte enten for meget eller for lidt i ejendomsskatter.

Men det nye system er ikke på plads. Det skulle være implementeret i 2021, men det blev sidste år skudt til 2024.

I alt står over 700.000 boligejere til at få omkring 13 milliarder kroner tilbage. Her er det specielt de økonomisk udfordrede yderområder, der står til at få mest, da boliger i tyndt befolkede områder tidligere har været overvurderede.

Direktør for Boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegreen vurderer ikke, at en yderligere udskydelse vil ramme boligmarkedet. Men han ser det efterhånden som et spørgsmål om retssikkerhed.

- Før der kommer nye vurderinger, kan de her mennesker ikke få deres penge tilbage. Og politisk begynder det at blive et ret stort problem, for det begynder at handle om retssikkerhed.

- Der er mange, der decideret vil nå at gå bort, inden de når at få deres penge tilbage. Det er et penibelt problem, siger han.

De Konservatives Mona Juul mener da heller ikke, at boligejerne kan være tjent med situationen.

- Det kan de absolut ikke, siger hun.