Medie: Ny fødevareminister dropper klimaudspil som lå klar

Den tidligere fødevareminister sad med et udspil for reducering af CO2 i landbruget, men det fremlægges ikke.

Regeringen har haft en klimaplan klar for, hvordan udledningen af CO2 i landbruget skal reduceres.

Det blev udarbejdet, imens Mogens Jensen (S) var fødevareminister, men efter Rasmus Prehn (S) nu har overtaget ministerposten, bliver det ikke fremlagt.

Det skriver Avisen Danmark.

I stedet vil Rasmus Prehn indbyde til dialog og tale med landbruget og klima- og miljøorganisationer.

- Den her diskussion er uhyre vigtig for vores klode, men også for de mennesker, der arbejder i fødevareerhvervet og de landmænd, der sidder derude.

- Hver landmand skylder i gennemsnit 27 millioner kroner, og der er mange af dem, der sidder og ryster i bukserne over, hvad vi finder på inde på Christiansborg, siger Rasmus Prehn til avisen Danmark.

Han vil skabe et helhedsbillede, siger han, som både skal se på, hvordan man fremmer klimaet, og hvilke konsekvenser det har for økonomi, arbejdspladser og eksport.

Offentliggørelsen af regeringens udspil blev udskudt under Mogens Jensen, da minksagen begyndte at rulle. Dengang lød det, at udspillet ville blive fremlagt i 2021.

Rasmus Prehn bliver i Avisen Danmark spurgt til, om minksagen spiller ind i beslutningen om ikke at præsentere udspillet, fordi sagen kan have skabt vrede i landbruget.

- Det siger sig selv. Da jeg kom til som ny minister, var det på en dagsorden om at genskabe tilliden. En dagsorden om at være ydmyg og lyttende. Og den her proces handler jo netop om at lytte mere end at tale, siger han til avisen.

Samtidig siger han dog, at den oprindelige plan, som tidligere minister Mogens Jensen havde klar, ikke er skrottet. Den kan fungere som en "intern rettesnor", lyder det.

Landbrugssektoren stod i 2017 for 22,4 procent af Danmarks udledning af drivhusgasser til atmosfæren.

Det viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet ifølge Avisen Danmark.

Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer ser frem til at komme med input, fortæller formand Søren Søndergaard i en pressemeddelelse.

- Det er ingen hemmelighed, at vi i landbruget har været alvorligt bekymrede over, hvad et nyt regeringsudspil ville indeholde.

- Derfor kan vi kun hilse meget velkommen, at regeringen nu inddrager interessenter, før de spiller ud. Og inddragelse forpligter, siger formanden.