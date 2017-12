Medie: Minister vil sætte DSB's guldfugl S-tog i frit udbud

DSB S-tog er en sikker forretning, hvor trafikken i form af fortsat flere passagerer i de seneste år har været stigende.

Blandt andre har MTR - en Hong Kong/ kinesisk jernbanevirksomhed - kastet sine kærlige øjne på den københavnske S-togs drift.

MTR driver i dag succesrige jernbanelinjer i Sverige, hvor det er kørsel for egen regning - altså uden statstilskud.

Det ventes, at den asiatiske togoperatør også vil byde ind på DSB S-tog, når udbudsbetingelserne bliver sendt ud, skriver Økonomisk Ugebrev.

Det er et åbent spørgsmål om den københavnske metrotrafik også kommer i spil. DSB har tidligere været med til at løfte den underskudsgivende transport med cirka 200 millioner kroner årligt.

At DSB S-tog var og er en af de mest lukrative forretninger i DSB, fremgår af de tidligere offentlige årsregnskaber.

Forretningen var tidligere placeret i et selvstændigt aktieselskab under DSB, så forretningen stort set var klar til at blive skudt ud over rampen.

Med en statslig kontraktbetaling på én milliard kroner årligt var omsætningen sammen med billetsalg cirka 2,5 milliarder kroner. Overskuddet før afskrivninger var rundt regnet en milliard kroner.

At den nuværende borgerlige transportminister ikke blot snakker om, men også for alvor arbejder for en udlicitering af DSB's trafik er nyt.

Men det har været et hedt emne for skiftende trafikministre i en længere årrække. Tidligere transportminister Hans Christian Smidt (V) var indstillet på at udbyde en anden af de helt store guldfugle i DSB - togtrafikken mellem Aarhus og København. Det kom der som bekendt ikke noget ud af.