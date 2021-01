Medie: Jes Dorph færdig som TV2-vært efter undersøgelse

- Som konsekvens af den advokatundersøgelse har TV2 besluttet, at Jes Dorph-Petersen ikke længere skal være vært på TV2's kanaler, lyder det ifølge mediet i mailen.

Mailen er sendt fra Nordisk Film TVs administrerende direktør, Ulrik Jørgensen, til medarbejderne på produktionsselskabet, som producerer TV2-programmet "Go' aften Live".

Programmet er Jes Dorph-Petersen vært på sammen med Petra Nagel, Abdel Aziz Mahmoud og Natasja Crone.

Den 61-årige journalist har tidligere blandt andet været vært på programmet "Hvem vil være millionær?".

TV2 igangsatte i efteråret en undersøgelse om sexisme og kulturen på tv-stationen. Det skete, efter at flere kvinder stillede sig frem og fortalte om krænkende oplevelser hos TV2.

11. december blev det meldt ud, at tv-værten Jens Gaardbo stoppede på TV2 på grund af "dårlig dømmekraft" i hans tid som nyhedschef for omkring 20 år siden.

Det blev ikke oplyst, konkret hvad han havde gjort. Han bekræftede dog selv at have overtrådt TV2's personalepolitik.

Fokussen på sexisme i mediebranchen begyndte i august, da tv-værten Sofie Linde til Zulu Comedy Galla fortalte, at hun som 18-årig var blevet afkrævet et blowjob af en mediechef på DR, der ellers truede med at ødelægge hendes karriere.

Efterfølgende underskrev 1615 kvinder i mediebranchen et støttebrev, og det førte til en diskussion om, hvorvidt de var inhabile til at dække sagen.