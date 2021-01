Der var ikke lovhjemmel til at afkræve alle mink i Danmark aflivet. Rigspolitiet blev imidlertid udstyret med et såkaldt actioncard, som skulle få minkavlere til at gå i gang med at aflive deres mink. (Arkivfoto)

Artiklen: Medie: Flertal for undersøgelse af Rigspolitiets actioncard

Ifølge Ekstra Bladet tegner der sig et flertal for at undersøge Rigspolitiets såkaldte actioncard, der blev brugt i forbindelse med aflivningen af mink.

Onsdag skal Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget drøfte et forslag fra Dansk Folkeparti til en advokatundersøgelse.

Tidligere har Venstre ytret ønske om en sådan undersøgelse. Og til Ekstra Bladet oplyser Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, at partiet også hilser en sådan undersøgelse velkommen.

Hvis Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti stemmer for en advokatundersøgelse, udgør de tre partier et flertal i Folketinget.

De pågældende actioncard blev brugt til politiets samtaler over telefon med minkavlere. Af dem fremgik det fejlagtigt, at der var krav om, at alle minkavlere skulle aflive deres mink.

Rigspolitiet har efterfølgende oplyst, at Rigspolitiet skam godt vidste, at der ikke var hjemmel for sådan et krav, da de pågældende actioncard blev lavet og telefonopkaldene ført ud i livet.

- Det er helt principielt, at vi simpelthen ikke kan leve med i Danmark som retsstat, at politiet direkte går ind med ulovlige forhold omkring en privat bopæl, siger Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti.

- Dér skal vi fuldstændig nagelfast have afgjort i Folketinget, hvem der gav ordren om, at politiet skulle gøre det.

- Politiet har udført et stykke arbejde, som er sket på ulovlig grund. Men hvem gav ordren til, at det skulle ske på den måde, som det skete? Dét er skandalen, og vi skal have svar på, hvordan den skandale kunne finde sted, siger han.

Peter Skaarup tror på, at det i løbet af nogle måneder kan blive afklaret, om der skal nedsættes en undersøgelseskommission i sagen.

Ifølge forslaget skal advokatundersøgelsen også se på Justitsministeriets og justitsminister Nick Hækkerups (S) rolle i sagen.

På mødet i udvalget skal yderligere to forslag til advokatundersøgelser også drøftes.

Det ene forslag er en undersøgelse af nedgravningen af de døde mink. Den anden skal se på myndighedernes håndtering af den mutation af coronavirus, der kaldes cluster 5-mutationen.