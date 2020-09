Forsvarsminister Trine Bramsen (S) under samråd med om Forsvarets Efterretningstjeneste onsdag. Hun har varslet, at kritikken af FE skal kulegraves i en undersøgelse.

Medie: FE skaffer oplysninger om danskere via særligt spionsystem

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) indsamler målrettet oplysninger om danskere.

Sådan lyder en af konklusionerne i den redegørelse, som Danmarks spiontilsyn, Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), for nylig afleverede til forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Det erfarer DR Nyheder.

Mediet erfarer, at redegørelsen beskriver, hvorfor der ifølge tilsynet ikke er tale om rene tilfældighedsfund, når FE i samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA får oplysninger om danskere og danske virksomheder via kabler.

Dermed kan FE have brudt en af de klokkeklare regler, der gælder for den danske militær- og udenrigsefterretningstjeneste.

Det skyldes, at FE alene er sat i verden for at beskytte Danmark mod trusler udefra og for at varetage danske interesser i udlandet. FE må derfor kun komme i besiddelse af danske oplysninger ved en tilfældighed.

Tidligere har det alene været fremme, at tilsynet havde fundet indikationer på, at FE har handlet i strid med loven ved blandt andet at indhente oplysninger om danskere.

Men sagen tegner sig muligvis langt mere alvorligt. Det vurderer professor i forfatningsret ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter.

- Hvis FE målrettet indhenter data om personer, der hører hjemme i Danmark, så er det i strid med den lov, som FE er undergivet, siger han til DR Nyheder.

Den formodede ulovlige indsamling af danske oplysninger er sket gennem et nyere, ekstremt avanceret spionsystem, der har et særligt internt kodenavn i FE, erfarer DR Nyheder.

Spionsystemet gør det muligt at suge enorme mængder sms-beskeder, telefonopkald, billeder, chatsamtaler og internetkommunikation op af danske fiberkabler og lagre de store mængder rådata.

Ifølge DR Nyheders oplysninger har teknikere fra den amerikanske efterretningstjeneste NSA været med til at bygge et helt datacenter på Sandagergård på sydspidsen af Amager.

Derfra styrer FE meget af tjenestens arbejde med elektronisk indhentning. Datacenteret er specifikt bygget til at huse det pågældende spionsystem, erfarer DR Nyheder.

Tilsynets kritik af FE skal kulegraves i en undersøgelse af sagen, som forsvarsminister Trine Bramsen (S) har varslet.

Hverken forsvarsministeren, FE eller Tilsynet med Efterretningstjenesterne ønsker at kommentere sagen over for DR Nyheder.