Medie: EU forhandler med Pfizer om at fordoble køb af vaccine

EU forhandler med de to selskaber Pfizer og BioNTech om at købe yderligere 300 millioner vacciner.

Det skriver Bloomberg News med henvisning til anonyme kilder.

Der arbejdes angiveligt på en aftale, der består af et køb på 100 millioner doser og en option på yderligere 200 millioner.

EU har i forvejen købt 300 millioner doser af de to selskaber, der er de hidtil eneste til at få godkendt en coronavaccine i EU.

Hvis aftalen går igennem, vil de i alt 600 millioner doser vil være nok til at vaccinere to tredjedele af EU's befolkning, da man skal have to skud af vaccinen.

Vaccinerne indkøbt i EU bliver fordelt ud fra en fordelingsnøgle, der tager højde for EU-landenes indbyggertal.

Pfizer og BioNTech har i år forpligtet sig til at levere 1,3 milliarder doser vaccine i år til lande i hele verden.

De to selskaber er i øjeblikket ved at finde samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at få øget produktionen af vacciner i år.

Hverken EU-Kommissionen, BioNTech eller Pfizer har villet kommentere historien over for Bloomberg News.