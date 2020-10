Medie: Drabsmistænkt dansker løslades i Brasilien

Drabsmistænkte Rasmus Kirkegaard Kristiansen bliver løsladt fra sit fængsel i Brasilien.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af dokumenter.

Ifølge avisen orienterede den brasilianske højesteret 9. oktober den danske konsul om sin beslutning. I en anden skrivelse samme dag til generaldirektøren i det føderale politi lyder ordren, at danskeren straks skal løslades.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen er mistænkt for at have dræbt en anden dansk mand i Portugal i 1993.

Det var den dengang 37-årige Erik Højer Christensen, der blev dræbt i 1993. Ifølge oplysninger fra politiet blev han efterfølgende parteret med en sav - en såkaldt fukssvans. Derfor er drabet også blevet kaldt savmordet.

Danskeren blev fængslet i Brasilien 7. februar i år. Det skete, efter at et tv-hold fra TV2 havde fundet ham i landet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Kirkegaard Kristiansens danske advokat. Hun er dog ikke bekendt med brevene eller deres indhold.

De danske myndigheder har krævet Rasmus Kirkegaard Kristiansen udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Men med løsladelsen ser udleveringssagen altså ud til at falde fra hinanden.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen er foruden drabet på Erik Højer Christensen sat i forbindelse med drabet på den 28-årige Henrik Behrendt Larsen, der forsvandt i 1992.

Henrik Behrendt Larsens lig blev fundet i 1992 i Portugal, men det var først i 2020 - altså efter 28 år - at liget blev identificeret som værende hans.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen har ifølge Ekstra Bladet nægtet sig skyldig i begge drab.

Blandt andet sendte han året efter drabet på Erik Højer Christensen et videobånd og brev til Danmarks Radio. Det skete, samtidig med at der blev bragt en række reportager om drabet.

Båndet viste den drabssigtede Kirkegaard Kristiansen i tilsyneladende luksuriøse omgivelser, hvor han bedyrede sin uskyld. På det tidspunkt var han internationalt efterlyst for drabet.