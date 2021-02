Medie: Danmark kører covid-prøver til Köln og mister tid

Myndighederne i Danmark fragter ifølge Berlingske prøver med covid-19 til Köln i Tyskland for at afsløre mutationer af covid-19 i stedet for at bruge private udbydere i Danmark.

- Man forstår det jo ikke. Når der er private test, som kan fange de her varianter, så skal man da bruge dem.

- Man kan ikke i den her alvorlige situation sige, at man kun vil bruge offentlige løsninger, siger lektor i medicinalbiologi ved Roskilde Universitet Peter Kamp Busk til Berlingske.

Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiologi ved Panum Instituttet kalder situationen "endnu et svigt" af Statens Serum Institut.

Der er tale om, hvordan man undersøger positive covid-19 test for, hvilken variant af sygdommen, der er tale om. Det er vigtigt, da varianter af covid-19 kan opføre sig forskelligt.

Den britiske variant er eksempelvis mere smitsom, mens den sydafrikanske variant kan mindske effekten af nogle vacciner.

Derfor er det vigtigt hurtigt at opdage, hvordan og hvor meget mutationerne spreder sig i samfundet, så man kan bryde smittekæderne.

For nuværende kan det tage en uge, men for at mindske tiden sender myndighederne ifølge Berlingske hver dag en bil med prøver 800 kilometer til Köln.

Her bliver de undersøgt om natten på et laboratorie. Svaret kommer så næste dag.

Ifølge Berlingske kan både Rigshospitalet og firmaerne PentaBase og Eurofins dog lave de samme undersøgelser og give svar nærmest med det samme. Og laboratoriet i Köln er også drevet af Eurofins.

- Det er jo absurd, at man pinedød ikke vil samarbejde med Eurofins i Danmark, fordi man vil udvikle sin egen metode og dermed selv sidde på data, og at man så samtidig er nødt til at køre prøver til et laboratorium i Köln. Som man ovenikøbet glemmer at fortælle bliver drevet af netop Eurofins.

- Jeg ved faktisk næsten ikke, hvad man skal sige til det, siger Niels Høiby til avisen.