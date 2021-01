Medie: 33 danskere i Dubai smittet trods negativ test

Kontroller i Danmark har fundet 33 danskere med covid-19, som er rejst fra Dubai med et negativt testsvar.

33 danskere har fået foretaget en test for covid-19 i Dubai, som ved kontrol efter hjemkomsten til Danmark har vist sig at være falsk negativ.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere politiske kilder på Christiansborg.

Torsdag aften meddelte de danske myndigheder, at alle flyvninger fra Dubai til Danmark stoppes i foreløbigt fem dage.

Det skyldtes mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med de test for covid-19, der bliver udført i Dubai.

De seneste dage har det vakt opsigt, at flere kendte sportsfolk og influencere har lagt billeder op på sociale medier fra deres ophold i Dubai, selv om Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til udlandet.

Siden 9. januar har det været et krav, at alle rejsende med fly til Danmark skal kunne fremvise en coronatest, der viser, at de ikke er smittet med coronavirus.

Testen skal være taget inden for 24 timer.

De danske myndigheder har lukket for indrejser fra Dubai, efter at en borgerhenvendelse har rejst mistanke om sjusk med test.

Ifølge Udenrigsministeriets oplysninger befinder der sig i øjeblikket mindst 85 danske rejsende og cirka 800 fastboende i Dubai.