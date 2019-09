Medie: 13-årig dreng blev ramt af skud på Nørrebro

Anonyme kilder har over for Radio24syv oplyst, at skudepisoden fandt sted på en institution for børn og unge, der har været involveret i alvorlig kriminalitet.

Der er tale om institutionen "Den Flyvende Hollænder", skriver B.T.

Politiet ville efter skudepisoden ikke oplyse offerets præcise alder, men fortalte dog, at det var en teenager, der var blevet ramt af skud.

Anmeldelsen om skyderiet blev modtaget klokken 18.15 torsdag. Ved 21-tiden samme aften anholdt politiet en formodet gerningsmand. Han er 17 år.

Den formodede gerningsmand blev fredag fremstillet i et lukket grundlovsforhør og er sigtet for drabsforsøg og ulovlig besiddelse af en skarpladt pistol.

Under fredagens retsmøde afviste den 17-årige at afgive forklaring. Han henviste i stedet til den forklaring, han har afgivet til politiet. Han nægter sig skyldig.

Drengen blev efter grundlovsforhøret fængslet i surrogat. Det betyder, at han ikke skal sidde i et arresthus, men i en sikret institution for unge.

Det skyldes, at han er under 18 år.

Varetægtsfængslingen skete på baggrund af sigtelsen for ulovlig våbenbesiddelse, men ikke for det forhold, der drejer sig om drabsforsøg.

Københavns Politi har tidligere oplyst, at skudepisoden tilsyneladende var et led i et personligt opgør mellem offer og gerningsmand.