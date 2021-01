Med modersmålet i hjertet

"Livslang sprogrøgter", "sprogets mester", "direktøren for sproget", lyder et par overskrifter fra et hurtigt nedslag i arkivet.

Jørn Lund er sprogforsker, professor emeritus i dansk sprog og tidligere chefredaktør og koncerndirektør. Lørdag den 30. januar fylder han 75.

Mest kendt er han måske som tovholder for det ambitiøse leksikonprojekt Den Store Danske Encyklopædi - en vidensmæssig månemission, der beskæftigede hundreder af sprog- og sagkyndige op gennem 1990'erne.

Mange husker også Jørn Lund fra Dansk Sprognævn, som han har været medlem af siden 1980 og var formand for 2013-2017. Det er den statslige institution, der fastsætter dansk retskrivning og udgiver Retskrivningsordbogen.

Nævnet er af samme grund ofte skydeskive for kritik. Eksempelvis under den store "majonæse-krig", der brød ud, da sprognævnet i 1985 foreslog at sende den gamle franske stavemåde "mayonnaise" på pension - eller i hvert fald gøre stavningen valgfri.

Jørn Lund kan næppe kaldes en sproglig "hardliner", for nu at nævne et af de engelske låneord, mange stejler over.

Han ved som forsker, at sproget gennem århundreder har ændret sig og til stadighed gør det. Blandt andet ved løbende optag af nye gloser fra engelsk, tysk, fransk, spansk, svensk ... fortsæt selv.

Jørn Lund underviste og forskede i årene 1968-1980 på Københavns Universitet og blev herefter professor på Danmarks Lærerhøjskole (i dag DPU). 1995-2002 var han medlem af Gyldendals direktion.

Den flittige professor har udgivet et stort antal bøger og skrev tidligere en meget læst ugentlig sprogklumme i dagbladet Politiken.

Han blev i 1989 valgt ind i Det Danske Akademi, som han var sekretær for 1993-2007. I 2004 blev han formand for Undervisningsministeriets Kanonudvalg (tryk på første stavelse!).

Jørn Lund har modtaget stribevis af priser for sit arbejde, heriblandt Paul Hammerich Prisen, Foreningen Nordens Hæderspris, Modersmål-Prisen og Holbergmedaljen.

I dag arbejder han med unges og ældres ordforråd og har sammen med Nivaagaard Museum i Nordsjælland etableret "et reservat med truede ord". Parken indeholder løbende cirka 100 truede ord.

- Den har vakt stor interesse. Som noget nyt har vi også tilføjet nogle af de unges ord, som er på vej ind i dansk, fortæller Jørn Lund.

- I 2021 tror jeg, at "afdansningsbal", "amagermad", "baldyre", "balfaldera" og "ramsaltet" vil glide ud, forudser han.

Jørn Lund er født i Viborg som søn af en journalist og en læge, men voksede op i Grenaa.

Han bor i Bagsværd og er på 53. år gift med Marianne Lund.