Med flid og lune blev Schlüter et politisk ikon

Nu er han død i en alder af 92 år.

- Familien har mistet et kært medlem, og vores land har mistet et af de mest betydningsfulde mennesker i vor tid.

- Det er med sorg, at jeg fra Poul Schlüters hustru og familie viderebringer meddelelsen om, at tidligere statsminister Poul Schlüter er død, siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Dermed sættes der punktum for et imponerende liv i demokratiets tjeneste.

Det hele startede i Tønder, hvor Poul Schlüter kom til verden i 1929. Han læste til cand.jur. i Aarhus og København og tog embedseksamen i 1957, hvorefter han startede egen advokatforretning i hovedstaden.

Men det politiske trak i ham.

I 1964 blev han valgt ind i Folketinget, hvor han sad de næste 30 år. I en periode var han samtidig kommunalpolitiker i Gladsaxe.

I 1974, året efter De Konservative var blevet næsten halveret ved jordskredsvalget, blev Poul Schlüter formand for et parti, der var martret af interne magtkampe.

Schlüter fik til opgave at få styr på de mørkegrønne geledder. Og det lykkedes.

Kronen på karrieren kom i 1982, da Poul Schlüter kunne sætte sig i statsministerstolen. Ikke mange forventede, at den konservative formand skulle blive siddende mere end højst en enkelt regeringsperiode.

Sjældent har kritikerne taget så meget fejl.

Magten forvaltede han med finesse og politisk boldøje. Han gik sine egne veje, dannede alliancer på kryds og tværs og opnåede betydelige resultater. Det sikrede ham statsministerposten i over ti år.

Det er dog svært at nævne Poul Schlüter uden også at nævne tamilsagen, som førte til enden på Schlüters tid som statsminister i 1993.

Den daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) havde beordret behandlingen af ansøgninger om familiesammenføringer indstillet, og sagen endte altså med at fælde den daværende KV-regering.

Det var i forbindelse med tamilsagen, at Schlüter udtalte de skæbnesvangre ord om, at der ikke var fejet noget ind under gulvtæppet.

Livet igennem var Schlüter leveringsdygtig i citater, der på godt og ondt er bevaret i den kollektive hukommelse. I alvorlige sager som Tamil-sagen, men også ved mere muntre lejligheder.

- 90 procent af den danske befolkning er konservative - de ved det bare ikke, sagde han om vælgerne, ligesom han også har udtalt, at "ideologi er noget bras".

De mindeværdige replikker var med til at cementere Schlüters status som folkelig.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder i sine mindeord Schlüter for "en folkekær politiker, godt og charmerende selskab". Hun fremhæver også hans pragmatisme og evne til at samarbejde på tværs af politiske skel.

- I et årti med store og svære beslutninger vil han blandt andet blive husket for den pragmatisme, som på tværs af partier kunne skabe alliancer og resultater for Danmark. Arbejdsmarkedspensionerne for at nævne noget af det helt afgørende.

Dronningen har sendt kondolencer til Schlüters enke, Anne Marie Vessel Schlüter.

Politisk kommentator Hans Engell, der har været minister i Schlüter-regeringer og senere blev formand for De Konservative, kalder ham "en gigant i dansk politik".

Han tilskriver specielt Schlüter æren for, at en dansk økonomi på krisekurs blev genoprettet i 1980'erne.

Engell beretter om en statsminister, der "brugte optimismen som arbejdsredskab". Men også en, der besad den nødvendige kynisme.

- Han var en ganske hård og usentimental politisk chef. Bag smilet og hans glade sind, så var han også en, der kunne træffe de hårde beslutninger.

Schlüter har skrevet to selvbiografier. Den ene hedder "Sikken et liv", og den anden har den mere beskedne titel "Det var vel ikke så ringe endda".

I 1989 blev han gift med Anne Marie Vessel Schlüter. Parret var sammen indtil Poul Schlüters død.

I tråd med Schlüters liv i lovens tjeneste finder hans bisættelse sted grundlovsdag. Det sker i Holmens Kirke i København.